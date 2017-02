Buruma'dan Olay Transfer Sözü!

Bruma: ''Galatasaray benim için en büyük takım''

Bruma'dan Galatasaray mesajı! Galatasaray'da çok parlak bir sezon geçiren Bruma, İspanya basınına verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma, ''Daha büyük bir takıma gitmek istemiyor musun?'' sorusuna ''Şu an benim için en büyük takım Galatasaray'' cevabını verdi.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Akhisar Belediyespor'u 6-0 yendiği maçta 2 gol atan ve bu sezonki toplam gol sayısını 7'ye çıkartan 22 yaşındaki yıldız futbolcu, İspanya kariyeri hakkında da konuştu. İşte Bruma'nın röportajından önemli notlar...

- Real Sociedad'da geçirdiğin yılları nasıl değerlendirirsin?

''Benim için çok önemli bir yıldı. Dünyanın en çekişmeli liglerinden birisinde oynama fırsatı buldum ve üst seviyede oynayabildiğimi kanıtladım. Unutulmaz bir yıldı ve İspanya'da geçirdiğim o yılı çok sevdim.''

- Daha fazla oynamayı beklemiyor muydun?

''Evet. Her zaman daha fazla oynamak istersiniz. Ama bunu kötü olarak söylemiyorum. Bir rekabetin içindeydim, Real Sociedad benim bonservisimi alamayacağının farkındaydı. Kendi içinden çıkardıkları futbolcuları oynatıyorlardı. Bundan şikayet edemem, çünkü bu kulübün bir stratejisiydi ve buna saygı duyuyorum.''

- İspanya'da devam etme şansın var mıydı?

''Dediğim gibi çok iyi bir yıldı. 33 maçta forma giydim ve 3 gol attım. İyi bir ligde, iyi bir takımda oynadım. Sociedad'da devam etme şansım vardı ama kulubün benim sözleşmemi çözecek durumu yoktu. Devam etmek isterdim, bu sene Real Sociedad iyi gidiyor. Hala maçlarını izliyorum ve takip ediyorum. Umarım daha da iyi yerlere gelecekler.''

- Galatasaray'da da işler kötü gitmiyor...

''Her şey şu an benim için harika gidiyor. Gol atıyorum, takımıma yardım ediyorum ve bunlar beni takım içinde önemli bir futbolcu gibi hissettiriyor. Hayatımın en iyi anlarını yaşıyorum. Ayrıca, gol atmaya da alıştım. Golcü bir oyuncu değilim ama fırsat yakaladığımda, şut atmaktan çekinmiyorum. Kariyerimde her zaman goller oldu, olacakta. Attığım goller, beni daha yüksek seviyelere taşıyacaktır.''

- Arsenal gibi büyük takımların seninle ilgilendiği söyleniyordu. Doğru mu?

''Her zaman böyle söylentiler ortaya çıkar. Hiçbir zaman iki kulübü aynı anda düşünmedim. Böyle haberleri görmek, başka kulüplerin de seninle ilgilendiğini görmek güzel ama ben Galatasaray'ın bir oyuncusuyum ve buraya odaklanmış durumdayım.''

- Türkiye'de hayatın nasıl?

''Çok sakin, kendimi futbola adamış durumdayım. Evden uzağa pek çıkmıyorum. Bunda Türkiye'nin durumu da etkili tabii. Dışarı çıktığımda beni tanıyorlar ve yanıma geliyorlar. Gerçekten çok sadıklar.''

- Galatasaray ile sözleşmen var. Yenileyecek misin, daha büyük bir takıma mı gideceksin?

''Benim amacım, verebileceğimin en iyisini kulübüme verebilmek. Şu an benim için en büyük takım Galatasaray. Avrupa'nın başarılı bir futbolcusu olmak, Avrupa futboluna damga vurmak istiyorum ve bunu başarabileceğimi biliyorum. Bakalım ne olacak...''

