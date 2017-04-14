Burulaş'tan İzmir'e de Deniz Uçağı Seferi

BURSA Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi Burulaş tarafından Bursa ile İstanbul arasında başlatılan deniz uçağı seferlerinin rotasına İzmir de eklendi. İlk deneme seferine katılan Burulaş Genel Müdürü Levent Fidansoy, İzmir Limanı'ndaki çalışmaların tamamlandığını, İstanbul- İzmir arasındaki tarifeli uçuşların 10 güne kadar başlayacağını söyledi. Konfor açısından bir endişelerinin bulunmadığına dikkat çeken Fidansoy, "İstanbul'dan İzmir'e diğer havayolu şirketlerini kullanarak gitmek isterseniz toplamda yaklaşık 4 saatiniz gidiyor. 4 saat beklemek yerine bizim uçağımızla 70 dakikada ulaşıyorsunuz. Ayrıca uçağımız çok yüksekte uçmadığı için manzarayı seyrederek seyahat ediyorsunuz" dedi. Fidansoy İzmir- İstanbul arası bilet ücretinin ise 250 TL olduğunu belirtti.



Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa ile İstanbul arasında 2013 yılında başlatılan deniz uçağı seferleri, gelen talepler üzerine rotayı Ege Bölgesi'ne de çevirdi. Deniz uçağı seferlerin yapılması için İzmir Limanı'nda çalışmalara başlandı. İzmir Denizdibi Tarama Başmühendisliği önüne yapılan deniz uçağı iskelesi ve çevre düzenlemesi tamamlandı. Daha sonra uçuşların yapılabilmesi için gerekli izinler alındı, protokoller imzalandı.



DENEME SEFERİ YAPILDI



Burulaş bünyesindeki 4 deniz uçağından biri olan TC- TBR ile Bursa'dan havalanıp firma yetkilileriyle İzmir'e deneme uçuşu yapan Burulaş Genel Müdürü Levent Fidansoy, yolculuğun 60 dakika sürdüğünü belirtti. İstanbul Haliç'te denizden kalkacak uçağın İzmir'de yine denize iniş yapacağını kaydeden Fidansoy şu bilgileri verdi:



"İlk deneme seferimizi de yaptık. Bursa'dan 60 dakikada İzmir'e geldik. İstanbul'dan havalandığımızda ise 70 dakikada İzmir'e ulaşmayı hedefliyoruz. Havaalanlarında olduğu gibi bekleme gibi bir durumunuz yok. 15 dakika önce gelip uçağa binebiliyorsunuz ve bindikten kısa süre sonra da havalanıyorsunuz. Burulaş Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi olarak metro, otobüs, tramvay, kiralık araç, uçak, helikopter ve deniz otobüsü gibi ürün gamlarını da bir arada topluyor."



HEDEF YUNAN ADALARI



Yaklaşık 10 gün içinde İzmir'e tarifeli seferlerin başlamasını planladıklarını belirten Fidansoy, "2 tip toplamda 4 uçağımız var, 7 ve 9 kişi kapasiteli. Deniz uçağında bundan sonraki hedefimiz İzmir'e yakın çevredeki Bodrum, Alaçatı ve Yunan adalarına uçmak var. Onu da kısa sürede gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



4 SAAT DEĞİL, 70 DAKİKADA



Havayolu taşımacılığında belirlenen fiyatların makul olduğunu kaydeden Levent Fidansoy şunları anlattı:



"Tek kişi bilet fiyatı, İstanbul- İzmir arası 250 TL, Bursa- İzmir arası ise 225 TL olacak. Bulunduğumuz yer, İzmir'in göbeği Alsancak. İzmir'in herhangi bir noktasından limana gelmek çok kolay, ancak Gaziemir'deki havalimanına gitmek belli bir süre alıyor. Buraya geldikten kısa bir süre sonra uçağa binebiliyorsunuz. Hemen ardından hareket edip İstanbul'un tam göbeğine Haliç'e iniyorsunuz. Süre ise 70 dakika, halbuki normal bir havayoluyla gelmek isteseniz, en normal şartlarda; Atatürk veya Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek 1 saat, beklemek 1 saat, uçak zamanında kalkarsa 1 saat uçuş yapıyorsunuz. Gaziemir'e iniyorsunuz, oradan kent merkezine geliyorsunuz 1 saat da orada gidiyor, toplamda 4 saatinizi harcıyorsunuz. 4 saat beklemek yerine bizim uçağımızla 70 dakikada ulaşıyorsunuz."



'SADECE KEYİF İÇİN BİLE KULLANILABİLİR'



Deniz uçağının yüksekte uçmadığını bu nedenle yolcuların manzaranın tadını çıkartarak seyahat ettiklerini vurgulayan Levent Fidansoy sözlerini şöyle sürdürdü:



"Uçağımız çok yüksekte uçmadığı için manzarayı seyrederek seyahat ediyorsunuz. Uçağımız diğer uçaklardan çok daha konforlu. Bu tarifeli sefer de Avrupa'da ilk kez Türkiye'de başlıyor. Bazı turistik ülkelerde var fakat, Avrupa ülkelerinde ilk kez oluyor. Deniz uçağı diğer yolcu uçaklarından farklı değil, bu nedenle korkulacak bir durum da yok. Sadece keyif için bile bu uçağa binmeye değer. Trafik stresine katlanmadan kısa sürede kent merkezine ulaşabiliyorsunuz."



Firma bünyesinde görev alan pilotların tecrübeli olduğunu belirten Fidansoy, uçukların Bursa'da Yunuseli Havaalanı, İstanbul'da Haliç, İzmir'de ise İzmir Limanı'ndan havalanacağını söyledi. - İzmir