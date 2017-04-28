Bursasporlu Taraftarlardan Galatasaray Maçına İlgi Yok

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, yeşil-beyazlı taraftarların maça ilgi göstermemesi dikkat çekti.



Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 1 Mayıs Pazartesi günü Bursaspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda Akhisar Belediyespor'a 5-1'lik skorla mağlup olan yeşil-beyazlı takım, karşılaşma öncesi Özlüce Tesislerinde kapalı kapılar ardında çalışmalarını sürdürürken, Teknik Direktör Mutlu Topçu da haftalık basın toplantısını iptal ederek açıklama yapmaktan kaçındı.



600 adet satıldı



Manisa ekibine karşı alınan ağır yenilgi yeşil-beyazlı camiayı sarsarken, taraftarların pazartesi günü oynanacak Galatasaray karşılaşmasına ilgi göstermemesi de dikkat çekti. Geçen çarşamba günü 50 TL ile 400 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarılan biletlerden şu ana kadar yalnızca 600 adet satın alındığı bildirildi. 10 bin 700 dolayında kombineli taraftarı bulunan Bursaspor'da, biletlere ilgi olmaması kulüp içinde de olumsuz hava estirdi. Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar ise 65 TL'den satışa sunulan misafir tribün biletlerinden şu ana kadar 350 adet satın aldı. - BURSA