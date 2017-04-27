Bursasporlu Taraftarlar, Seyircisiz Maçı Dev Ekranda İzledi

- Bursasporlu taraftarlar, seyircisiz maçı dev ekranda izledi



BURSA - Bursasporlu taraftarlar, basketbol takımlarının cezası sebebiyle seyircisiz oynadığı karşılaşmayı salon yanında kurulan dev ekranda coşkuyla takip etti.

Türkiye Basketbol Ligi'nde ilk 8'e giren takımların karşı karşıya geldiği Play-Off Çeyrek Final müsabakaları başladı. Normal sezonu 4. sırada tamamlayan Bursaspor basketbol takımı, bugün saat 19.00'da Afyon Belediyespor'u Atatürk Spor Salonu'nda konuk ediyor. Yeşil-beyazlı kulübün cezası sebebiyle seyircisiz oynanan müsabaka kulüp televizyonundan naklen yayınlanıyor. Canlı olarak yayınlanan mücadele için Bursasporlu taraftarlar da spor salonunun yanında bulunan Bursa Atatürk Stadyumu'nda Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından kurulan dev ekranda karşılaşmayı coşkuyla takip etti. Atatürk Spor Salonu'nun hemen yanında yaktıkları meşaleler ve tezahüratlarıyla takımlarına destek olan yeşil-beyazlı taraftarlar, renkli görüntüler de sergiledi.