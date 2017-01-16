Bursa Spor Kulübü'nün yeni tüzük taslağının, 27 Ocak Cuma günü tanıtılacağı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 9 Şubat Perşembe günü tüzük değişikliği gündemiyle toplanacak genel kurulu öncesi, hazırlanan taslağın 27 Ocak Cuma günü genel kurul üyelerinin bilgisine sunulacağı belirtildi.
Açıklamada, tüzük taslağının tanıtımının Merinos Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda saat 19.00'da yapılacağı kaydedildi.
Bursaspor'un Yeni Tüzüğü Tanıtılacak
Bursa Spor Kulübü'nün yeni tüzük taslağının, 27 Ocak Cuma günü tanıtılacağı bildirildi.
Bursa Spor Kulübü'nün yeni tüzük taslağının, 27 Ocak Cuma günü tanıtılacağı bildirildi.
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