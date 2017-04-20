Bursaspor'un Kurucu Üyelerinden İsmail Buzcular Vefat Etti
BURSASPOR'un kurucu üyelerinden olar 89 yaşındaki İsmail Buzcular, 35 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
BURSASPOR'un kurucu üyelerinden olar 89 yaşındaki İsmail Buzcular, 35 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Bursalı işadamı İsmail Buzcular, Bursa Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra ticarete başladı. 1 Haziran 1963 yılında Bursaspor'un kuruluşunda imzası bulunan İsmail Buzcular, 1975-1977 yılları arasında da rahmetli başkanlardan Mümin Gençoğlu'nun yönetiminde görev aldı.
Yerel gazetelerde uzun yıllar gönül verdiği Bursaspor hakkında da spor yazıları yazdı. 89 yaşında hayatını kaybeden İsmail Buzcular'ın cenazesi, yarın Cuma namazına müteakip Ulucamii'de kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.