Bursaspor'un Kurucu Üyelerinden Buzcular Vefat Etti

Bursaspor Kulübünün 20 numaralı kurucu üyesi İsmail Buzcular 89 yaşında vefat etti.



Kulüpten yapılan açıklamada, Buzcular'ın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.



Bursaspor'un 1 Haziran 1963 yılındaki kuruluşunda imzası bulunan ve 1975-1977 döneminde yöneticilik de yapan Buzcular'ın cenazesinin, yarın Ulu Cami'de öğle vakti kılınacak namazın ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.



Açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, camiamıza sabır ve başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.