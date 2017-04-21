Bursaspor'un Kurucu Üyelerinden Buzcular'ın Vefatı

Bursaspor'un dün vefat eden 20 numaralı kurucu üyesi İsmail Buzcular'ın (89) cenazesi toprağa verildi.



Bursaspor'un 1 Haziran 1963 yılındaki kuruluşunda imzası bulunan ve 1975-1977 döneminde yöneticilik de yapan Buzcular'ın cenazesi, Ulu Cami'de kılınan namazın ardından Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.



Cenaze törenine Buzcular'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Divan Başkanı İdris Sevinç, Onursal Divan Kurulu Başkanı Kadir Şankaya ile yeşil-beyazlı taraftarlar ve vatandaşlar katıldı.



Buzcular, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirmişti.