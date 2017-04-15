Bursaspor U21 Takımı ile Hazırlık Maçı Yaptı
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 23 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını U21 takımı ile yaptığı özel maçla sürdürdü.
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 23 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını U21 takımı ile yaptığı özel maçla sürdürdü. Yeşil beyazlılar Özlüce Tesisleri'nde oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.
Bursaspor'da sakatlıkları süren Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal, Emre Taşdemir ile tedavileri devam eden Pablo Martin Batalla, Mert Örnek ve Ertuğrul Ersoy'un yanı sıra belinde ağrı olan Kubilay Kanatsızkuş yer almadı. Bu oyuncular tedavi ve salonda çalışma yaptılar.
Yarını dinlenerek geçirecek olan yeşil beyazlılar, Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarına pazartesi akşamı yapacağı antrenmanla sürdürecek.