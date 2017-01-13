Bursaspor - Trabzonspor maçının ardından



Bursaspor Yardımcı Antrenörü Buruk Sonucu hakem belirledi



Trabzonspor Teknik Direktörü Yanal 10 kişi ile iyi mücadele verdik



Bursaspor, sahasında bu sezon ilk yenilgisini 45 dakikada 10 kişi oynayan Trabzonspor karşısında alırken, yeşil beyazlı futbolcular, büyük üzüntü yaşadı.



BURUK SONUCU HAKEM BELİRLEDİ



Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun hakem tarafından tribüne gönderilmesi nedeniyle maç sonu toplantısına yardımcı antrenör Fuat Burak katıldı. Buruk, Bugün iyi bir takıma kaybettik. Kazanmak için çıktık. İstediğimizi maalesef yapamadık. Kötü goller yedik. Zeminde oyunu olumsuz etkiledi. Yediğimiz ikinci golde çok net fauller vardı. Maalesef hakem bunları vermedi. Hakemler istedikleri gibi düdük çalıyorlar. İkinci golde üst üste iki net faul verilmeyince tepki oldu. Maçı taraflı yönettiğini düşünüyoruz. Trabzonspor, topun arkasına geçip iyi savunma yaptı. Zemin kötüydü. Hızlı pas yapamadık. Bunun için kaybettik. Trabzonspor'u kutluyoruz dedi.



Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fuat Buruk, Yeniler bugün ilk antrenmanı yaptı. Birkaç transfer daha var. Bu hafta bitecek. Biz hedefimizden şaşmadık. İlk beş ve Avrupa hedefimizden uzaklaşmadık. Biz bugün sadece maç kaybettik. Bundan sonra daha iyi takım olacağız. Geniş kadro ile hamleler yapabileceğiz. Bursa'da iyi oynayıp kazanmak gerekiyor. Tepkiler sonuca olduğunu düşünüyorum. Kazanamadık ama kötü de oynamadık. Belli kesim destek veriyor. Bazıları bizi kabullenmiş değil. Elimizden geleni yapıp katkı koymaya çalışıyoruz. Birlik beraberlik olursa daha iyi Bursaspor olacak. Bütün taraftarlarımızın yüzünü sezon sonu güldürmüş olacağız diye cevapladı.



YANAL 10 KİŞİ İLE İYİ MÜCADELE VERDİK



Trabzonspor, Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sezon başından bu yana takım olmak için ortaya koyduğu mücadele var. Bazı şeyler kolay olmuyor. Geçmişten kalanları bir anda silmek kolay olmuyor. Bugün alınan galibiyet sonrası ayağa kalktık denemez. Taraftarların tepkisine değil, takım olmaya çalışan bizlere destek olmalarını bekliyoruz. Bazı şeyler kolay olmuyor. Bize güvenmelerini istiyoruz. Genç oyuncuları kazandık. Güçlü takımla oynadık. Sahasında başarılı takım karşısında 10 kaldık. Savunup atak bulmamız önemliydi. Jorqueara'ya pozisyon verdik. Rakibimize başka pozisyon vermedik. Oyuncularımı kutluyorum. Yenilerimiz verimli demek zor. Takımın içinde mücadele ederek oynayanlarla devam edeceğiz. Hedefe ulaşacak takım yaratmak istiyoruz diye konuştu.



Yanal basın mensuplarının sorularını ise şöyle yanıtladı



Mehmet'in bazı problemleri var. Başkanımızın bunu biran önce çözmesi gerekiyor. Yeni takım yaratıyoruz. Takım kuruyoruz. Beraber olacaklara ihtiyacımız var. Mehmet'in durumu birkaç günde belirginleşir. Bizimle olacaklarla çıkıp kazandık. Yusuf Yazıcı, Castillo gibi oyuncuların katkılarını olumlu sinyaller aldım. Mehmet konuşunda başkanımız açıklama yapacaktır. Hedefimiz iyi katık kurmak, maçları kazanmak. Olcay takıma önemli katkılar koyacaktır. Tam zamanında bize geldiğini düşünüyorum. Yusuf gibi oyunculardan beklentimiz büyüktür. Sadece 1-2 maç oynadı. Önünde uzun zaman var. Trabzon'a katkısı olacaktır.



OLCAY ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ



Bu arada Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan, maç sonunda tribünlerin önüne gelerek Bordo-mavili taraftarlara üçlü çektirdi.