Bursaspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Özlüce Tesisleri'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu gözetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı.



Sakatlığı süren İsmail Konuk takımdan ayrı çalıştı.



Yeşil-beyazlı takım, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.



Bursaspor ile Trabzonspor, yarın saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşılaşacak.