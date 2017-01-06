Bursaspor-Trabzonspor Maçı Biletleri Satışa Çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 13 Ocak'ta Bursa'da oynanacak Bursaspor-Trabzonspor maçının bilet satış programı belli oldu.



Bursaspor Kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmanın biletleri, 9 Ocak pazartesi günü saat 10.00'da satışa sunulacak.



Bursaspor-Trabzonspor karşılaşmasının bilet fiyatları, "VIP 1. ve 2. Balkon 400, Batı Alt Tribün 200, Doğu Alt Tribün 100, Doğu Üst Tribün 90, Güney Kale Arkası ve TOFAŞ Tribünü 50 ve Misafir Tribünü 65 lira" olarak belirlendi.





Biletlerin, Büyükşehir Belediyesi Stadyumu bilet gişeleri, "www.passo.com.tr" web sitesi, aktif satış noktaları ve N'Kolay satış noktalarından satılacağı kaydedildi.