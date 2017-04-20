Bursaspor Teknik Direktörü Topçu: Hedefimiz 3 Puan

BURSASPOR Teknik Direktörü Mutlu Topçu, bugün Özlüce Tesisleri'nde antrenman öncesi düzenlediği basın toplantısında Akhisar Belediyespor karşılaşmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.



Mutlu Topçu şöyle konuştu:



"Refarandum dolasıyla Süper Lig'e verilen aranın takıma iyi geldiğini belirten Topçu, sezonu kapatan Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal ve Emre Taşdemir'in dışında sakatların aralarına katıldığını söyledi. Ufak tefek sakatlıkları olan arkadaşlarımız vardı. Onların iyileşmesi ve aramıza katılması bizim için önemliydi. En son içeride oynadığımız maçta göstermiş olduğumuz performans, girdiğimiz pozisyonlar, attığımız goller bizi umutlandırdı" diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Böyle maçlardan sonra oynayacağımız maç bizim için istikrar adına daha da önem arz ediyor. Sürekli oynadığımız futbolun hep üstüne koymaya çalışıyoruz. Bu sene bu konuda çok başarılı olamadık. Üstüne koyacağız dediğimiz maçlarda kaybettik. Akhisar mücadelesi de böyle bir mücadele. Futbol açısından beklentimizin çok olduğu mücadelelerden bir tanesi. Deplasmanda yenemediğimiz bir rakip. Bu kez kazanmak istiyoruz."



KİRALIKLAR TAKİPTE



'Devre arasında kiralık olarak gönderilen Necid ve Sane gibi oyuncuların durumlarını takip ediyor musunuz?' şeklindeki soruyu yanıtlayan Topçu, "Transfer konusu için daha 7 hafta var. Açıkçası çok fazla konuşmak istemiyorum. Scout ekibimiz var. Bu konuda gerekli bütün çalışmaları yapıyorlar. Kiralık oyuncuların hepsini tek tek takip ediliyor. 3'üncü Lig'deki pilot takımımız Yeşil Bursa'daki oyuncuları da, genç oyuncuları da takip ediyoruz. Çalışmalarımız sürüyor ama 7 haftalık süreçte olabildiğince maçlara konsantre olmaya çalışacağız. Burada oyuncuların performansları da önemli. Önce kendi takımımızda oynayan oyunculara bakalım. Bursaspor formasının giymeyi hak ettiği sürece herkese formayı vereceğiz" dedi.



AKHİSAR BELEDİYESPOR'U YENERSEK TRİBÜNLER DOLAR



Bir basın mensubunun, 'Akhisar Belediyespor maçının ardından iç sahada oynanacak Galatasaray karşılaşması için taraftarları tribüne çekecek hamleleriniz olacak mı?' şeklindeki sorusuna Mutlu Topçu, "Çok basit. Gideceğiz Akhisar'ı yeneceğiz. Sonra Galatasaray maçında taraftarlarımız tribünleri dolduracaklar. Futbol budur, iyi futbol oynarsanız taraftar da gelecektir ve keyif alacaktır. Futbol keyif işidir, keyif almanız için de galip gelmeniz lazım. Biz bu konuda elimizden geldiğince çalışıyoruz. Konya maçının ikinci yarısında bunun sinyallerini vermiştik. Karabük maçında ortaya konan futbol beni çok umutlandırdı. Akhisar ve Galatasaray maçları taraftarları çekme adına önemli maçlar" diye konuştu.



BU SENE'DEN DERS ALINMALI



Bu seneden ders çıkarmak zorunda olduklarını ifade eden Topçu, "Bursaspor'a layık olabilecek, hem futbol anlamında hem de mevkii itibariyle en iyi oyunu sergileyecek futbolculara bakıyoruz. Scout ekibimiz de bakıyor. Yeri geldiğinde bizler de gidiyoruz. Arayışlarımız devam ediyor. Önemli olan kalan 7 haftayı en iyi şekilde geçip, iyi yerde ligi bitirebilmek" dedi.



STANCU 60-70 DAKİKA OYNAR



Bir süredir sakatlığı bulunan Rumen golcü Bogdan Stancu'nun Akhisar Belediyespor karşılaşmasında forma giyebilecek durumda olduğunu ifade eden Topçu, "Stancu uzun süredir aramızda yoktu. Onun fiziksel anlamdaki performansı bizim için önemli. U21 takımımız ile oynadığımız maçta süre verdik. 60-70 dakika oynar, 90 dakikayı çıkaramayabilir ama önemli bir oyuncumuz ve kendisinden yararlanmayı düşünüyoruz" diyerek açıklamasını noktaladı. - Bursa