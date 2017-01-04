Bursaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: 3 ya da 4 Oyuncu Transfer Edeceğiz

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ara transferde 3 ya da 4 oyuncu transfer etmek istediklerini söyledi.



Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor, ligin ikinci yarısı için Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde kampa girdi. Manavgat Emirhan Spor Tesisleri'nde yapılan ilk antrenmanda futbolcular hafif çalışma yaparken, sakatlıkları devam eden Serdar, Emre, Furkan ve Bilal kampa katılmadı. Sakatlığı süren futbolculardan Sivok salonda, Şamil ve İsmail ise takımdan ayrı çalıştı.



Antrenman öncesinde gazetecilere açıklama yapan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, 2017 yılında bütün olumsuzlukların geride kalmasını isteyerek, "Herkesin yeni yılını kutluyorum. Ümit ediyorum ki inşallah 2017 bütün olumsuzlukların geride kaldığı bir yıl olsun. Kimsenin canı yanmasın, kötü şeyler yaşamayalım artık. Umutla bakalım önümüze, umutla tekrar hayatı yaşamaya devam edelim" dedi.



"TRANSFER YAPMIŞ OLMAK İÇİN YAPMAYIZ"



Sakatlığı süren futbolcuları Manavgat'a getirmediklerini söyleyen Hamzaoğlu, ara transfer çalışmalarına değindi. Ara transferin sona ermesi için uzun zaman olduğunu belirten Hamzaoğlu, "En doğru kararı vermek zorundayız. Çünkü devre arası transferinde, transfer yapmış olmak için yapamayız. Bu yüzden daha dikkatli, daha biraz ince eleyip sık dokuyup, tam en uygun şekilde almaya çalışacağız. Bu konuda görüşmelerimiz sürüyor. Transferde 3 ya da 4 oyuncu alacağız. Sayı olarak oldukça fazla sakatımız var. Mevki olarak orta saha, bek ve ileri uç yani hem forvet hem kanat oynayabilen özellikte oyuncu bakıyoruz" diye konuştu.



Hamzaoğlu, takımda bazı futbolculara da tekliflerin gelebileceğini, bunları da değerlendireceklerini sözlerine ekledi.



Ligin ikinci yarısının ilk 5 haftalık programının açıklandığını hatırlatan Hamzaoğlu, Trabzonspor'la oynayacakları maçın cuma günü olması nedeniyle hazırlık kampını erken bitireceklerini belirtti. 8 Ocak'ta Manavgat'ta hazırlık maçı yapacaklarını söyleyen Hamzaoğlu, kampı 9 Ocak'ta bitirerek Bursa'ya döneceklerini kaydetti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Hamza Hamzaoğlu'nun futbolcularla konuşması



Futbolcuların ısınma koşusu



Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları



Antrenmandan genel görüntüler



(Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya) DHA)