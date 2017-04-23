Bursaspor Taraftarı Takım Otobüsüne Saldırmak İçin Bekliyor

Spor Toto Süper Lig 28. haftasında oynanan maçta Bursaspor deplasmanda Akhisar Belediyespor'a 5-1 mağlup oldu. Takımlarını desteklemek için Manisa'ya giden Bursaspor taraftarları ilk yarıda alınan 4-1'lk yenilginin ardından tribünleri terk etti ve stattan erken ayrıldı. Bursaspor taraftarları Akhisar Belediyespor maçının ardından Manisa çıkışında takım otobüsünü bekliyor.

TAKIM OTOBÜSÜ DEĞİŞTİRME KARARI

Bursaspor takım otobüsü iealdığı istihbaratın ardından taraftarların kendilerini beklediğini öğrenerek takım otobüsünü değiştirmeye karar verdi. Hatırlanacağı üzere daha önce Bursaspor takım otobüsü bir kez daha taraftarların saldırısına uğramıştı.

DAHA ÖNCE DE SALDIRI OLMUŞTU!

Hatırlanacağı üzere Kasımpaşa karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından İstanbul dönüşü bir grup yeşil-beyazlı taraftar, teknik heyet ve futbolcuların bulunduğu takım otobüsünü durdurmuştu. Kapıyı açtırıp içeri giren taraftar ile bazı futbolcular arasında arbede çıkmıştı.