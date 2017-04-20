Bursaspor Taktik Çalıştı

BURSASPOR, pazar günü saat 13.30'da Manisa'da Akhisar Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Özlüce Tesisleri'nde yaptığı tek çalışma ile sürdürdü.



Teknik Direktör Mutlu Topçu'nun toplantısıyla başlayan Bursaspor'da futbolcular daha sonra gruplara ayrılarak topla ısınmanın ardından Akhisar Belediyespor mücadelesine yönelik taktik çalışmalarına ağırlık verdi.



Bursaspor sezon başından yana sakatlıklar nedeniyle sürekli eksik kalmıştı. Son çalışmalara katılamayan Erdem Özgenç tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün ilk kez takımla birlikte çalışmaya katıldı. Bursaspor yarın öğle saatlerinde basına kapalı olarak yapacağı çalışma ile hazırlıklarını sürdürecek ve cumartesi günü saat 14.00'de otobüsle Manisa'ya gidecek.



