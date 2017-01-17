Bursaspor Stancu'yla Anlaştı

BURSASPOR, Gençlerbirliği'nin 29 yaşındaki Rumen futbolcusu Bogdan Stancu ile anlaşma sağladı.



Bursaspor'dan yapılan açıklamada, daha önce futbolcuyla yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varılan Stancu'nun kulübü Gençlerbirliği ile de anlaşılarak transfere nokta konulduğu bildirildi. Bogdan Stancu'nun transfer görüşmeleri için İkinci Başkan Ali Ademoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Yüksel Çolak Ankara'da Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav ile bir araya görüşerek transferi bitirdi.



Stancu'nun yarın sabah sağlık kontrolünden geçirileceği, daha sonra sözleşme imzalanacağı açıklandı.



- Bursa