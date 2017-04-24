Bursaspor Öğrencilerle Buluştu

BURSASPOR'un yabancı futbolcularından Ricardo Faty ile Joshua John TED Bursa Koleji'nde söyleşiye katıldı.



TED Bursa Koleji öğrencileri tarafından düzenlenen, 'Sporun Hayatımızdaki Önemi' konulu söyleşiye Bursaspor'un yabancı oyuncularından Ricardo Faty ve Joshua John'u konuk etti.



İngilizce ve Fransızca dillerinde gerçekleştirilen söyleşide, futbolcular öğrencilerin sorularını cevapladı. Spora ilk başlangıç öykülerinden, hobilerine kadar tüm soruları cevaplayan Faty ve John, bu güzel söyleşiden duydukları mutluluğu da dile getirdiler. Öğrencilerle gerçekleştirdikleri bu söyleşinin motivasyonlarını da yükselttiğini söyleyen sporcular, tüm öğrencilerin hayatlarında mutlaka sporun olması gerektiğini de belirttiler.



- Bursa