Bursaspor Kurucu Üyesi Buzcular Son Yolculuğuna Uğurlandı
BURSASPOR Kulübü'nün kurucu üyelerden ve eski yönetim kurulu üyesi 89 yaşındaki İsmail Buzcular, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
BURSASPOR Kulübü'nün kurucu üyelerden ve eski yönetim kurulu üyesi 89 yaşındaki İsmail Buzcular, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
İsmail Buzcular'ın Ulucami'de kılınan cenaze namazına Bursaspor Başkanı Ali Ay, Divan Başkanı İdris Sevinç, Onursal Divan Kurulu Başkanı Kadir Şankaya, Buzcular ailesi katıldı. Buzcular'ın cenazesi Ulucami'de kılınan namazın ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- Bursa