Bursaspor Kulübü Tüzük Genel Kurulu

Bursaspor Kulübünün Tüzük Genel Kurulu ilk oturumda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.



Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi (AKKM) Osmangazi Salonu'nda yapılacağı duyurulan genel kurulun ilk oturumuna üyeler ilgi göstermedi.



Yapılması için 6 bin 550 üyeden 4 bin 368'nin hazır bulunması gereken genel kurula 11 üye katıldı.



Genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelendi.



Genel kurulun ikinci oturumu 9 Şubat Perşembe günü saat 17.00'de aynı yerde bu kez çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.