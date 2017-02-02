Bursaspor Kondisyon Salonunda Çalıştı

BURSASPOR bu sabah saatlerinde kondisyon salonunda yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.



Spor Toto Süper Lig'in 20'inci haftasında Bursa'da oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlılar sabah saatlerinde kondisyon salonunda çalıştı.



Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Kondisyon salonunda 2 gruba ayrılan takımımız ilk olarak ısınma çalışmasını gerçekleştirdi. Daha sonra farklı istasyonlarda ve kondisyon aletleriyle çalışmasını tamamladı.



Bursaspor akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını yaparak çalışmalarını sürdürecek.



