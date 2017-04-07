Bursaspor - Kardemir Karabükspor Maçının Ardından

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın açılış maçında Bursaspor, evinde Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti.



Ligin ikinci yarısında ikinci galibiyetini alan Bursaspor'da teknik direktör Mutlu Topçu, Atiker Konyaspor maçına değinerek sözlerine başlarken, "Konya maçında 3 net pozisyonumuz var. Pozitif futbolumuz vardı. Bunu sonuca yansıtamamıştık. Maça stresli başladık, Pablo ile gol kaçırdık. Attığımız gol ofsayt değildi. Geldiğimiz bu noktada 3 gol atıp, gol yemeden kazanmak önemliydi. İleriki haftalar için umutluyuz. Kalan 7 haftadaki maçlarımızı değerlendirip ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.



Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mutlu Topçu şunları söyledi:



"Sercan ben geliyorum diye Konyaspor maçında sinyali vermişti. Bu güçlü hali. Ben daha iyisini bekliyorum. Formayı futbolcu çalışarak alır. Sercan çalışmalarının karşılığını aldı. Sercan'dan daha fazlasını bekliyorum. Batalla ise elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Mutlu mu mutsuz mu ben bilmem. Kendisine sorun."



TAKIM DEMORALİZE OLDU



"Futbolda üst üste kaybettiğinizde moralsiz kalıyorsunuz. Biz de üst üste iki üç maç olunca futbolcular özgüven kaybı yaşadı. Biz böyle mücadele edip pozisyon ürettik. Baskı yiyen futbolcular tabii ki çok rahat değiller. Futbolcular hepsi çok iyi niyetli. Baskı ile oynamak gerçekten kolay değil. Bunu üzerimizden atarsak güzel futbol da ortaya gelir. Bizim en büyük sorunumuz ikinci yarıda istikrarı yakalayamamamız."



ERTUĞRUL TAKIMIN STOPERİ



"Bu sezon sağbekte çok sıkıntımız oldu. Ertuğrul stoper. Biz onu sağbekte oynattık. Onun adam geçip orta yapmasını bekleyemeyiz. Taraftar fazlasını bekleyebilir. Alkışlansa performansları yükselecek. Taraftarla bütünleştiğimizde keyif alırız."



BARİSİC: "SONUÇ KÖTÜ OLDU"



Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic kötü bir sonuç aldıklarını söyledi.



Barisic, "Maça çok kötü başladık. Gol yemeden bu bölümü kapadık. İkinci yarı daha iyi oynadık. Fırsatlar olmasına karşın değerlendiremedik. Sonuç bizim için kötü oldu. Oynamayanların eksikliğini bugün hissettik. Onların yerine oynayanlar en iyisi yaptılar ama yeterli olmadı. Bursaspor iyi bir ekip Şanssızlıklar yaşamış olabilir. Biz bugün günümüzde değildik" dedi.



ERTUĞRUL: "BU ŞEHRİ VE KULÜBÜ SEVİYORUM"



Maç sonrası açıklama yapan Bursaspor'un genç oyuncusu Ertuğrul Ersoy da, "Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Bu şehri taraftarı ne kadar çok sevdiğimi herkes bilir. Açamadığım orta sonrası tepki oldu. Bugün iğne ile oynadım. Hocam bunu biliyordu. Tepkiler nedeniyle değil, ağrılarım arttığı için çıktım. Bu kulübü ve camiayı çok seviyorum. Tribünde ailemi gördüm. Babamın bulunduğu yerde tepki vardı. Biran duygusallık yaşadım. Bir hatam olduysa affola. Bu kulübü ve taraftarı çok seviyorum" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Açıklamalar



HABER: CEMAL EKENTOK - KAMERA: BERKTUĞ ÖNCÜ / BURSA