Bursaspor- Kardemir Karabükspor: 3-0
STAT: Bursa Büyükşehir BelediyesiHAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Serkan Çimen (x), Samet Çiçek (xxx)BURSASPOR: Harun Tekin (xx)- Ertuğrul Ersoy (xx) (Dk.58 Erdem Özgenç xx), Şamil Çinaz (xxx), İsmail Konuk (xxx), Aziz Behich (xxx), Merter Yüce (xxx), Jorquera (xx) (Dk.
STAT: Bursa Büyükşehir Belediyesi
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Serkan Çimen (x), Samet Çiçek (xxx)
BURSASPOR: Harun Tekin (xx)- Ertuğrul Ersoy (xx) (Dk.58 Erdem Özgenç xx), Şamil Çinaz (xxx), İsmail Konuk (xxx), Aziz Behich (xxx), Merter Yüce (xxx), Jorquera (xx) (Dk.65 Faty xx), Sercan Yıldırım (xxx), Batalla (xx) (Dk.86 Bilal Kısa), John (xxx), Kubilay Kanatsızkuş (xxx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin (xx)- Poko (xx), Dany (xx), Gaman (xx), Papp (xx), Ceyhun Gülselam (xx), Skulasan (xx), Lazareviç (xx) (Dk.77 İlhan Depe x), Bliznichenko (xx) Serdar (x) (Dk.60 Tanase x), Yatabare (xx)
GOLLER: Dk.57 Kubilay Kanatsızkuş, Dk.90 Sercan Yıldırım, Dk.90+3 (p) Erdem (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Gaman, Dany, Tanase, Papp, Pako (Kardemir Karabükspor), Sercan Yıldırım, Batalla, Ertuğrul Ersoy, (Bursaspor)
SPOR Toto Süper Lig'in 27'inci haftasının açılış karşılaşmasında, Bursaspor, Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Son galibiyetini Bursa'da 4 Mart'ta Gaziantepspor karşısında alan ve o günden bu yana 3 puana hasret kalan Timsah, ikinci yarıda Kubilay Kanatsızkuş, Sercan Yıldırım ve penaltıdan Erdem'in golleriyle Karabük'ü 3-0 yenerken galibiyet özlemine de son verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Bursaspor atağında John'un ortasına Sercan Yıldırım bom boş durumda dokunamadı.
9. dakikada başlayan Bursaspor atağında Aziz Behich, John'un pasıyla soldan ceza alanına girdi. Ortasında Ahmet Şahin'i aşan pozisyonda Batalla, topu boş kale yerine üstten dışarıya attı.
39. dakikada Aziz Behich ile başlayan Bursaspor atağında Batalla'nın ortasında, Dany'den seken topu Ertuğrul kontrol etti, kaleciden sıyrıldı boş kaleye gönderdi. Ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu, yardımcısının uyarısıyla golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
41. dakikada John'un arka direğe ortasında Sercan kafa ile kale sahası dışına kesti. İsmail Konuk dokundu arkaya açılan topu Batalla ıskalayınca Bursaspor golden oldu.
48. dakikada Kardemir Karabükspor'un köşe atışında Yatabare'nin kafa şutunda top direğin üstünde sekerek dışarıyla gitti.
56. dakikada Bursaspor atağında John'un ortasında Batalla kontrol etti. Sercan'ı gördü. Ceza alanına giren Sercan'ın şutunda Ahmet şahin topu son anda kornere tokatladı.
57. dakikada Batalla'nın köşe atışında Karabük savunmasının kısa düşen vuruşunda John ceza alanı dışından vurdu. Defanstan seken topu Merter kafa ile kale sahası dışına gönderdi. Dany'den seken meşin yuvarlağı ise Kubilay Kanatsızkuş filelere gönderdi: 1-0
82. dakikada gelişen Kardemir Karabükspor atağında Bliznichenko'nun ceza alanı dışından sert şutunu Harun iki hamlede önledi.
90. dakikada Dany'nin pasında Ahmet Şahin, sercan Yıldırım'a çalım atmak isterken topu kaptırdı. Sercan Yıldırım topu boş kaleye yuvarladı: 2-0
Dk.90+2. dakikada defansın uzun topu ile hareketlenen Aziz Behich'i Poko düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Erdem Özgenç düzgün bir vuruşla maçın skorunu ilan etti: 3-0
- Bursa