Bursaspor, Ikinci Sezon Hazırlıklarına Manavgat'ta Başladı

Bursaspor, sezonun ikinci bölümünün hazırlıklarına Manavgat'ta ilçesinde başladı.

Yeşil beyazlı ekip Arslan Zeki Demirci Spor Tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk antrenmanını yaptı. Antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2'i pas çalışması çalıştı. Bursaspor, 9 Ocak'a kadar Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu antrenman sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017'nin tüm olumsuzlukların geride kaldığı bir yıl olmasını temenni etti.

Antalya'da ilk antrenmana başladıklarını ifade eden Hamzaoğlu, "Bugün Antalya kampımızın ilk günü. Bazı arkadaşlarımız sakatlıkları dolayısıyla aramızda yoklar. Serdar, Furkan ve Bilal. Onun dışında Sivok salonda çalışıyor. Şamil ve İsmail ise bugün burada ayrı çalıştı. Yarın belki aramıza katılabilirler." dedi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız var ama çok acele etmek istemiyoruz. Önümüzde 20-25 günlük bir süreç var. En doğru kararı vermek zorundayız. Çünkü devre arası transferinde, transfer yapmış olmak için yapamayız. Bu yüzden daha dikkatli, ince eleyip sık dokuyup, en uygun şekilde oyuncu almaya çalışacağız. Görüşmelerimiz var, sürüyor bu konuda. Ama isim istemeyin, isim veremeyiz. Transferde 3 ya da 4 oyuncu alacağız. Sayı olarak oldukça fazla sakatımız var. Orta saha, bek ve hem forvet hem kanat oynayabilen özellikte oyuncu bakıyoruz.Onun dışında takımımızdan ayrılacak olan arkadaşlarımız olabilir. Gelen teklifleri değerlendiririz."

Hamzaoğlu, 8 Ocak'ta bir hazırlık maçı yapacaklarını, 9 Ocak'ta ise ikinci yarı hazırlıklarını tamamlayacaklarını da sözlerine ekledi.