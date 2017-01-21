BURSASPOR Yönetim Kurulu, Adanaspor yenilgisi sonrasında Özlüce Tesisleri'nde Hamza Hamzaoğlu ile yaptığı toplantı sonrasında ayrılık kararı aldı.
Kulübün resmi internet sitesinde yapılan ayrılık kararı açıklaması şöyle:
"17 Aralık 2015 tarihinden bu yana A Takım Teknik Direktörlük görevini sürdüren Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze hizmetlerinden ötürü teşekkür eder. Bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." - Bursa
Bursaspor, Hamza Hamzaoğlu ile Yollarını Ayırdı
BURSASPOR Yönetim Kurulu, Adanaspor yenilgisi sonrasında Özlüce Tesisleri'nde Hamza Hamzaoğlu ile yaptığı toplantı sonrasında ayrılık kararı aldı.
BURSASPOR Yönetim Kurulu, Adanaspor yenilgisi sonrasında Özlüce Tesisleri'nde Hamza Hamzaoğlu ile yaptığı toplantı sonrasında ayrılık kararı aldı.
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