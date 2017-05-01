Bursaspor-Galatasaray Maçından Notlar (Ek)

KARDEŞ ANKARAGÜCÜ'NE DESTEKBursasporlu taraftarlar kardeş kulüpleri Ankaragücü'nü Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak TFF 1.Ligi'ne yükselmesini tezahüratlarla kutlarken, taraftarların ellerindeki sarı balonlar dikkat çekti.

Bursaspor-Galatasaray Maçından Notlar (Ek)

KARDEŞ ANKARAGÜCÜ'NE DESTEK

Bursasporlu taraftarlar kardeş kulüpleri Ankaragücü'nü Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak TFF 1.Ligi'ne yükselmesini tezahüratlarla kutlarken, taraftarların ellerindeki sarı balonlar dikkat çekti.

MAÇ ÖNCESİ EVLENE TEKLİFİ

Maçın başlamasına dakikalar kala tribünlerde ilginç bir evlenme teklifine tüm stat şahit oldu. Burak Aydın, sevdiği genç kız Neslihan Yılmaz'a evlenme teklifi yaptı. Stat ekranlarına yansıyan görüntülerden sonra taraftarlar çifte alkış ile tempo tuttu.

UYARI GİBİ PANKART

Galatasaraylı taraftarların tribünde açtıkları ilginç pankartlarla mesaj verdi. Bu pankartlarda yer alan nlarda "Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor. Ayağa kalk" yazısı dikkati çekti.

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