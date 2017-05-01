Bursaspor - Galatasaray Maçından Notlar
MAÇA İLGİ AZBursaspor'un Akhisar Belediyespor karşısında aldığı 5-1'lik yenilgi sonrasında yeşil beyazlı taraftarların maça ilgisi yok denecek kadar azdı.
MAÇA İLGİ AZ
Bursaspor'un Akhisar Belediyespor karşısında aldığı 5-1'lik yenilgi sonrasında yeşil beyazlı taraftarların maça ilgisi yok denecek kadar azdı. 11 bin kombinesi bulunan Bursaspor'da, Galatasaray maçı için maçın başlamasına 1 saat kala satılan bilet sayısı 1000 civarındaydı. 1 Mayıs'ın tatil olmasına karşın bu mücadeleyi yaklaşık 10 bin civarında sporsever izledi.
GALATASARAY TARAFTARI STADA ERKEN ALINDI
Bursaspor karşılaşmasını izlemek için bilet alan Galatasaraylı taraftarlar, ayrı bir güzargahta bir araya geldiler. Büyükşehir Belediyesi'nin helikopter pisti civarında toplanan sarı kırmızılılar daha sonra emniyet tedbirleri içerisinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'na girdiler.
U 21 MAÇI BURSASPOR'UN
Bursaspor ve Galatasaray'ın U 21 takımları Orhan Özselek Alt Yapı Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede yeşil beyazlılar ikinci yarının ilk 15 dakikasında bulduğu gollerle rakibini 3-0 yendi. Bursaspor'un gollerini 51.dakikada Berke, 53 ve 59. dakikalarda Sinan Bakış attı.
KAPILAR 18.00'DE AÇILDI
Sabah yapılan eşgüdüm toplantısında alınan kararlar nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nın kapıları saat 18.00'de açıldı ve her iki takımın taraftarları yavaş yavaş içeriye alındı. Ancak maçın başlamasına 1 saatten az süre kala tribünlerde çok az sayıda sporsever olması dikkat çekti. Bu arada emniyet tedbiri amacıyla stadın önündeki Hayran Caddesi araç trafiğine kapatıldı.
BURSASPOR'DA KADRO DEĞİŞTİ
Bursaspor Teknik direktörü Mutlu Topçu, Galatasaray karşılaşmasına değişik bir onbir ile çıktı. Akhisar maçında hata yapan tam beş oyuncu kulübeye çakıldı. Bunlar, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Jorquera, Sercan Yıldırım ve Kubilay Kanatsızkuş. Bunların yerine Ertuğrul Ersoy, Onur Atasayar, Faty, Mert Örnek ve Bogdan Stancu ilk onbirde yer buldu. Mutlu Topçu ayrıca Tomas Sivok ile Deniz Yılmaz'ı 18 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.
İGOR TUDOR KADROSUNU DEĞİŞTİRMEDİ
Galatasaray teknik direktörü İgor Tudor Fenerbahçe'ye sahasında 1-0 yenilmesine karşın ilk onbirinde değişiklik yapmaması dikkat çekti.