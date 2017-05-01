Bursaspor - Galatasaray Maçı! İşte İlk 11'ler

Son 4 maçında üç yenilgi alan Galatasaray, bu sezon beklentilerin uzağında kalan Bursaspor'u mağlup ederek Avrupa kupaları için iddiasını koruma amacında.



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bursaspor'la karşı karşıya gelecek.



Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.



BURSASPOR:



Harun - Mert, Ertuğrul, Şamil Çinaz, Aziz Behiç - Merter, Onur - Faty, John, Batalla - Stancu



GALATASARAY:



Muslera - Sabri, Ahmet, Hakan, Carole - Selçuk, Tolga - Yasin, Sneijder, Bruma - Podolski



Ligde üst üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan sarı-kırmızılı ekip, Bursa deplasmanında kötü gidişe "dur" demeye çalışacak.



Son 4 lig maçında, önemli rakipleri Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yenilip, yalnızca Adanaspor karşısında galip gelebilen Galatasaray, ligin kalan 6 haftasında Avrupa kupalarına katılım hakkını elinde tutmayı amaçlıyor.



Haftaya 49 puanla 4. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, 3. durumdaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisine düşmüş durumda.



Ev sahibi Bursaspor ise geçtiğimiz hafta Akhisar Belediyespor'a deplasmanda 5-1 mağlup olmuştu. Son 4 haftada 3 mağlubiyet alan yeşil beyazlılar Galatasaray karşısında sahadan galip ayrılıp moral bulmak amacında. Bursaspor'da sezonu kapatan Furkan ve Serdar dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Teknik direktör Mutlu Topçu, hafta boyunca antrenmanları genelde basına kapatarak oyuncularını Galatasaray karşılaşmasına hazırladı.