Bursaspor'dan Taktik Prova

BURSASPOR bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.



1 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda Galatasaray ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 29.hafta maçının hazırlıkları, bugün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti.



Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 4 farklı istasyonda yapılan çalışma ile devam etti. Takımımız son bölümde taktik çalışma yaptı.



Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.



- Bursa