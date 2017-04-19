Bursaspor'dan Fabrika Gezisi

BURSASPOR'un sponsorlarından Aroma Fabrikası'nda düzenlenen etkinliğe Bursaspor İkinci Başkan Ali Ademoğlu, futbolcular Harun Tekin, Aziz Behich, Ricardo Faty ve Josua John katıldı.



Aroma'nın Gürsu fabrikasını gezen futbolcular, daha sonra fabrika çalışanları ile biraraya geldiler. Kendileriyle sohbet eden yeşil beyazlılar, Bursastore Tırından alışveriş yapan çalışanların aldığı ürünleri imzaladılar ve kendileriyle bol bol fotoğraf çektirdiler.



- Bursa