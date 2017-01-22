Bursaspor'dan Başsağlığı

BURSASPOR Kulübü, vefat eden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için taziye mesajı yayınladı.



Kulübün internet sitesinde yayınlanan mesajda, Cavcav'ın yaşamını yitirdiği haberinin büyük bir üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, şöyle denildi:



"37 yıllık Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanlığı süresince Türk futbolu ve sporuna yapmış olduğu hizmetlerle unutulmayacak spor adamları arasındaki yerini alan İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, Gençlerbirliği Kulübü camiasına sabır ve başsağlığı dileriz" - Bursa