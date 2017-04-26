Bursaspor'dan Açıklama

BURSASPOR Kulübü, internet sitesinde hiç bir teknik direktörle görüşmediklerini açıkladı.



Yeşil beyazlı Yönetim Kurulu'nun açıklaması şöyle:



"Bugün bazı basın yayın organlarında birkaç teknik adamın ismine yer verilmek suretiyle kulübün kendileriyle görüşme yaptığı haberleri yayınlanmıştır. Söz konusu iddialar kesinlikle gerçek değildir ve yönetimimiz, doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir teknik direktörle görüşme yapmamıştır." - Bursa