Bursaspor'da Yol Ayrımı!

Akhisar'a deplasmanda 5-1 yenilerek taraftarını büyük hayal kırıklığına uğratan Bursaspor'da fatura Mutlu Topçu'ya kesilecek gibi görünüyor.

Bursaspor'da Yol Ayrımı!

Akhisar Belediyespor'a 5-1 yenilen Bursaspor'da Mutlu Topçu dönemi sona eriyor.

Yeşil-Beyazlı yönetimin bu hafta içinde yapacağı toplantıda hoca konusunu masaya yatıracağı ve adaylar arasında değerlendirme yapacağı konuşuluyor.

Alpay Özalan isminin de gündemde olduğu gelen haberler arasında.

(Fanatik)


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