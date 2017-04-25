Bursaspor'da Yol Ayrımı!

Akhisar Belediyespor'a 5-1 yenilen Bursaspor'da Mutlu Topçu dönemi sona eriyor.



Yeşil-Beyazlı yönetimin bu hafta içinde yapacağı toplantıda hoca konusunu masaya yatıracağı ve adaylar arasında değerlendirme yapacağı konuşuluyor.



Alpay Özalan isminin de gündemde olduğu gelen haberler arasında.



(Fanatik)