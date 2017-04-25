Bursaspor'da Yol Ayrımı!
Akhisar'a deplasmanda 5-1 yenilerek taraftarını büyük hayal kırıklığına uğratan Bursaspor'da fatura Mutlu Topçu'ya kesilecek gibi görünüyor.
Akhisar Belediyespor'a 5-1 yenilen Bursaspor'da Mutlu Topçu dönemi sona eriyor.
Yeşil-Beyazlı yönetimin bu hafta içinde yapacağı toplantıda hoca konusunu masaya yatıracağı ve adaylar arasında değerlendirme yapacağı konuşuluyor.
Alpay Özalan isminin de gündemde olduğu gelen haberler arasında.
(Fanatik)
Kaynak: Sporvadisi.com
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