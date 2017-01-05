Bursaspor'da Transfer Çalışmaları

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, kasım ayı itibariyle bütün futbolcuların alacaklarını ödediklerini, şu anda bu konuda en iyi 2-3 kulüpten biri olduklarını belirtti.



Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Ay, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren yeşil-beyazlı takımın antrenmanını izledi. Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Ay, sözlerine İzmir'de yaşanan terör saldırısını lanetleyerek başladı.



Terör örgütlerinin Türkiye'yi karıştırmak için her şeyi yaptığını kaydeden Ay, "Biz yine birlik beraberlik mesajı vermek zorundayız. Şu anda hep beraber hareket ediyoruz. Bizim milli duygularımız da daha üst seviyede oluyor. Bu olaylar spor kulüplerini de etkiliyor. Özellikle yabancı futbolcuların kendileri değil ama eşleri korkuyor bu olaylardan." yorumunu yaptı.



"3 yada en fazla 4 oyuncu transferi düşünüyoruz"



Transfer çalışmalarına da değinen Ay, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile görüşüp konuyu detaylı bir şekilde masaya yatıracaklarını bildirdi.



Ay, tespit ettikleri ve temasa geçtikleri oyuncular bulunduğuna işaret ederek, "En geç pazar gününe kadar şekillenir diye düşünüyorum. 3 ya da en fazla 4 oyuncu transferi düşünüyoruz. Elimizde olan oyuncularla ilgili ne olacağını bu akşam konuşacağız. Hepsi bizim oyuncularımız ve kampa da geldiler. Burada bütçe de önemli. Kasım ayı itibariyle bütün futbolcularımızın paralarını verdik. Şu anda en iyi 2-3 kulüpten bir tanesiyiz. Biz elimizden geleni yaptık. Sportif başarı önemli ama mali başarı her şeyden daha önemli" değerlendirmesinde bulundu.



Transferde adı Bursaspor ile anılan Güray Vural ve Mustafa Yumlu ile bir görüşmelerinin olmadığını vurgulayan kulüp başkan Ali Ay, Çek oyuncu Tomas Necid ile ilgili ise, "Necid bizim oyuncumuz ve 2,5 daha sözleşmesi var. Sadece Necid için değil bazı oyuncular için de geçerli teklif gelirse oturacağız ve masaya yatıracağız. Kulübün menfaatleri önemli ve ne gerekiyorsa onu yapacağız. Cumartesi günü transferle ilgili sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız." şeklinde görüş belirtti.



Kiralık sözleşmesi sona ermesine rağmen takıma dönmeyen Luis Advincula'nın Hamza Hamzaoğlu ile görüşme gerçekleştireceğini aktaran Ali Ay, "Bu akşam veya yarın menajeri de gelecek. Menajerini de değiştirdi. Görüşme yapacağız ve karar vereceğiz. Şu anda bizim oyuncumuz. Gelmek istemiyorsa getirir bonservis bedelini nereye gitmek isterse gider. Bizimle oynamak istemeyene bizim de ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.