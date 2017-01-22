Bursaspor'da Teknik Direktör Arayışı

BURSASPOR yönetim kurulu dün akşam Adanaspor'a 1-0 mağlup olduktan sonra Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle yolları ayırmasının ardından yeşil beyazlı kulüpte teknik direktör arayışı hızlandı.



Bursaspor Kulübü 2'nci Başkanı Ali Ademoğlu, "Yenilgiye üzüldük. Yeni teknik direktör arayışımız sürüyor. Yarına kadar bu sorunu çözmek istiyoruz. İstanbul veya Ankara'da çözülür. Kesinlikle yönetim olarak yabancı düşünmüyoruz. Yerli bir teknik direktörle anlaşacağız" dedi.



Yeşil beyazlı yönetimin teknik direktör adayları arasında Bursalı olan Mutlu Topçu ön plana çıkarken, diğer adaylar arasında Tayfun Korkut, Mehmet Özdilek, Adnan Örnek. İsmail Ertekin de yer aldığı iddia edildi.