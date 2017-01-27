Bursaspor'da Taktik Çalışma

BURSASPOR, bu akşam üzeri yaptığı antrenmanla Medipol Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.



İstanbul'da oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını antrenör Tunahan Akdoğan nezaretinde gerçekleşztiriyen yeşil beyazlı takımın antrenmanı, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Takım halinde yapılan ısınma koşularıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışması ve çabukluk çalışmasıyla devam etti. Bursasporlu futbolcular, antrenmanın son bölümde geniş alanda taktik çalışma yaptı.



Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak ve öğleden sonra İstanbul'a giderek kamp yapacağı otele yerleşecek.



- Bursa