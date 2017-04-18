Bursaspor'da Neşeli Çalışma

BURSASPOR, ligin 28'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Yeşil beyazlı takım, bugün Özlüce Tesisleri'nde saat 13.30'da bir çalışma yaptı. Futbolcuların antrenmanda neşeli oldukları dikkati çekti. Teknik direktör Mutlu Topçu'nun saha içerisinde yaptığı kısa toplantının ardından yeşil beyazlı futbolcular, koordinasyon arttırıcı bir antrenman yaptı. Mutlu Topçu; çalışmada futbolcularını sık sık, "kaleyi gördüğünüzde topa vurun" diyerek uyardı.



Yağmur altında yapılan antrenmanın son bölümünde Bursaspor'da futbolcular taktik içerikli çift kale karşılaşması yaptı.



Burrsaspor'un sakat futbolcularından Kubilay Kanatsızkuş, bugün yapılan çalışmada takıma dahil oldu. Yeşil beyazlılarda tek eksik sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.



Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.



- Bursa