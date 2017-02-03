Bursaspor'da Nefes Aldırmayan Antrenman





Özlüce Tesisleri'nde bu sabah tempolu geçen bir çalışma yapan Bursaspor, yarın lige verilen ara nedeniyle Balıkesirspor'la özel bir maç yapacak.

Teknik direktör Mutlu Topçu nezaretinde yapılan antrenmanda yeşil beyazlı futbolcuların zorlandığı dikkati çekti. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenmanda Mutlu Topçu, ısınmadan sonra takımına pas yüzdesini arttıracak çalışmalar üzerinde durdu. Zaman zaman çalışmayı kesen Mutlu Topçu, futbolcularına, Hepiniz topun peşinde koşmayın. Boş alanlara kaçın. Topun kıymetini bilin ve bol bol pas yapın. Topun sürekli sahibi olmak için uzun paslar yapmanız gerek uyarısında bulundu.

Kaleciler ise yan sahada özel çalışma yaptı. Antrenmana tedavileri süren John, Furkan Özçal ile Bilal Kısa katılmadı. Çalışmayı, Kulüp Başkanı Ali Ay, Futbol Şubesi yöneticisi Yüksel Çolak ile birlikte izledi.

Bursaspor, bu akşam saatlerinde basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

RAKİP BALIKESİRSPOR

Bursaspor, yeni teknik direktörü Mutlu Topçu ile ilk müsabakasını yarın Özlüce Tesisleri'nde oynayacak. Yeşil beyazlılar, taraftarlara kapalı olarak yapılacak özel maçta Türkiye 1'inci Ligi takımlarından Balıkesirspor ile saat 15.00'de karşı karşıya gelecek. - Bursa