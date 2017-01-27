Bursaspor'da Medipol Başakşehir Maçı Mesaisi Sürüyor

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 29 Ocak Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.



Özlüce Tesisleri'nde 21 yaş altı takımı teknik sorumlusu Tunahan Akdoğan yönetiminde gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.



Isınma koşularıyla başlayan, 5'e 2 pas-pres çalışması ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenman, son bölümde yapılan geniş alanda taktik çalışması ile sona erdi.



Yeşil-beyazlılar, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından akşam İstanbul'a hareket edecek.