Bursaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları Sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.



Bursaspor Kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Side'de yapılan kamp çerçevesinde yeşil-beyazlılar akşam saatlerinde antrenman yaptı.



Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun, Başkan Ali Ay ile birlikte Antalyaspor tesislerinin açılış törenine katılması sebebiyle antrenman yardımcı antrenörler nezaretinde gerçekleştirildi.



Bursaspor, yarın saat 18.00'de Skenderbeu ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarına devam edecek.