TÜMÜ
Haberler Search
Bursaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları Devam Ediyor

Bursaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları Devam Ediyor

SPOR Toto Süper Lig ekibi Bursaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde günde çift antrenmanla sürdürüyor.

Bursaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları Devam Ediyor

SPOR Toto Süper Lig ekibi Bursaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde günde çift antrenmanla sürdürüyor.

Manavgat Sensimar Side Resort & SPA Otel'de konaklayan Bursaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Emirhan Spor Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çalışan futbolcular bugün yaklaşık 1.5 saat süren antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayıp, dar alanda topla yapılan çalışmanın ardından futbolcular, pas kontrolüyle antrenmanı tamamladı. Sezonun ilk yarısında Bandırmaspor'da kiralık oynayan Furkan da antrenmana katıldı. Bursaspor'da sakatlığı devam eden Tomas Sivok, İsmail ve Şamil takımdan ayrı düz koşu yaparken, kaleciler de kaleci antrenörü yönetiminde çalıştı.

Bursaspor 8 Ocak'a kadar çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Futbolcuların ısınma hareketleri

Dar alanda topla yapılan antrenman

Sivok'un ayrıca düz koşu yapması

Kalecilerin çalışmasından görüntü

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Spor Toto Süper Lig, Hamza Hamzaoğlu, Tomas Sivok, Bursaspor, Süper Lig, Manavgat, Antalya, Kamera, Futbol, Sivok
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads