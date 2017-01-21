Bursaspor'da Hamzaoğlu ile Yollar Ayrıldı

Bursaspor Kulübü, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle yollarını ayırdı.



Kulübün internet sitesinden yönetim kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"17 Aralık 2015'ten bu yana A takım teknik direktörlük görevini sürdüren Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."