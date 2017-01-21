Bursaspor'da Hamzaoğlu ile Yollar Ayrıldı

Bursaspor Kulübü, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle yollarını ayırdı.

Bursaspor'da Hamzaoğlu ile Yollar Ayrıldı

Bursaspor Kulübü, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinden yönetim kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"17 Aralık 2015'ten bu yana A takım teknik direktörlük görevini sürdüren Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."

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