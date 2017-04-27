Bursaspor'da Galatasaray Hazırlıkları Sürüyor

BURSASPOR, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.



Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına, bugün basına kapalı olarak yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman, 1.5 saat sürdü. Topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra geniş alanda kontrol pas oyunu oynayan yeşil beyazlılar, son bölümde tam sahada taktik çalışma yaptı.



Sakatlığı bulunan Furkan Özçal takımdan ayrı koşu yaptı, Serdar Kurtuluş ise kondisyon salonunda çalıştı.



Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.



- Bursa