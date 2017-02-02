Bursaspor'da Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 11 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Mutlu Topçu yönetiminde gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Topla kondisyon artırıcı uygulamalarla devam eden antrenman, dar alanda taktik çalışmayla sona erdi.



Sakatlığı bulunan Bilal Kısa ve Furkan Özçal takımdan ayrı koşu yaptı.



Bursaspor, hazırlıklarını yarın da sürdürecek.