Bursaspor'da Batalla Takımdan Ayrı Çalıştı

Bursaspor, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Akşam saatlerinde yapılan antrenmanda kaptan Batalla, ağrıları sebebiyle takımdan ayrı çalıştı.



Yeşil-beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mutlu Topçu yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Topla birlikte yapılan çalışmalarla başlayan antrenmanın ikinci bölümünde iki gruba ayrılan yeşil-beyazlılar, pas-pres çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma yapıldı.



Yeşil-beyazlılarda, ağrıları olduğu bildirilen kaptan Pablo Martin Batalla, takımdan ayrı düz koşu ile antrenmanı tamamladı.



Bursaspor, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA