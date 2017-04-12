Bursaspor'da Batalla Takımdan Ayrı Çalıştı
Bursaspor, Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Bursaspor, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Akşam saatlerinde yapılan antrenmanda kaptan Batalla, ağrıları sebebiyle takımdan ayrı çalıştı.
Yeşil-beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mutlu Topçu yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Topla birlikte yapılan çalışmalarla başlayan antrenmanın ikinci bölümünde iki gruba ayrılan yeşil-beyazlılar, pas-pres çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma yapıldı.
Yeşil-beyazlılarda, ağrıları olduğu bildirilen kaptan Pablo Martin Batalla, takımdan ayrı düz koşu ile antrenmanı tamamladı.
Bursaspor, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA