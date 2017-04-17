- Bursaspor'da Akhisar hazırlıkları yeniden başladı



BURSA - Bursaspor, ligin 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü oynayacağı Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde yapılan antrenman ile başladı.

Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında, Manisa'da Akhisar Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan Bursaspor, 1 günlük iznin ardından çalışmalara bugün akşam üzeri gerçekleşen antrenman ile start verdi.

Kubilay ayrı çalıştı

Yeşil-beyazlı takım, çalışmaya tempolu koşularla başlarken, ardından 5'e 2 pas pres çalışması yaptı. Basına kapalı olarak gerçekleşen bölümde ise Bursasporlu oyuncuların, Akhisar Belediyespor maçına yönelik taktik çalışma yaptığı bildirildi.

Belindeki rahatsızlığı devam eden genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş çalışmayı takımdan ayrı düz koşu ile tamamlarken, geçtiğimiz hafta çalışmalara katılamayan Pablo Batalla, Mert Örnek ve Ertuğrul Ersoy ise takımla birlikte antrenmanın tamamında yer aldı.

Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.