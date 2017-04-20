Bursaspor'da Akhisar Belediyespor Maçı Hazırlıkları

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Özlüce Tesisleri'nde Teknik Direktör Mutlu Topçu gözetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk yarım saatini basın mensupları takip edebildi.



Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas-pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Mutlu Topçu'un oyuncularına taktik ağırlıklı çalışma yaptırdığı öğrenildi.



Bursaspor, hazırlıklarını yarın da sürdürecek.