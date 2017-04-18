Bursaspor'da Akhisar Belediyespor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'de 23 Nisan Pazar günü deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.



Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Mutlu Topçu gözetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.



Isınma hareketleriyle başlayan, geniş alanda iki grup halinde yapılan kontrol-pas oyunu ile devam eden antrenman, son bölümde yapılan taktik prova ile sona erdi.



Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarına devam edecek.