Bursaspor'da, Akhisar Belediyespor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

BURSASPOR, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.



Bursaspor, Spor Toto Süper Lig 28. hafta maçında, 23 Nisan 2017 Pazar günü deplasmanda oynayacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıkları bugün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas ve topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra geniş alanda kontrol pas oyunu oynayan takım, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.



Ağrıları devam eden Pablo Batalla ve sakatlığı süren Emre Taşdemir takımdan ayrı düz koşu yaptı. Yeşil beylazlılar yarın sabah saatlerinde kondisyon salonunda basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.



- Bursa