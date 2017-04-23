Bursaspor Bozguna Uğradı!
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında, Akhisar Belediyespor sahasında ağırladığı Bursaspor'u 5-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında, Akhisar Belediyespor sahasında ağırladığı Bursaspor'u 5-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR 13. dakikada Jorquera'nın ara pasıyla topla buluşan Batalla'nın ceza sahası içi sağ çaprazda dar açıdan yaptığı aşırtma vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
14. dakikada Cikalleshi'nin pasıyla topa sahip olan Olcan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda top filelere gitti. 1-1
21. dakikada Olcan'ın sağ köşeden kullandığı korner atışında Bursaspor savunması içerisinde karambol oluştu. Altıpas içerisinde topu önünde bulan Mustafa, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
24. dakikada Akhisar Belediyespor atağında Ömer'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada kaleci Harun'dan seken topa hareketlenen Özer, bekletmeden pasını Cikalleshi'ye aktardı. Cikalleshi'nin penaltı noktası yakınlarında dönerek sol ayağıyla kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu. 3-1
28.dakikada kaleci Lukac'ın gönderdiği uzun pasa hareketlenen Vaz Te, rakip yarı alanda kaleci Harun ile karşı karşıya kaldı. Hızla ceza sahası içerisine giren Vaz Te'nin yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Harun'un müdahalesine rağmen ağlara gitti. 4-1
48. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Batalla'ın ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Kubilay'ın kafa vuruşunda, top kalenin üstünden auta çıktı.
77. dakikada Soner'in ara pasıyla ceza sahası içerisi sol çaprazda topla buluşan Muğdat'ın şutunda, kaleci Harun meşin yuvarlağı güçlükle uzaklaştırdı.
77. dakikada Muğdat'ın ceza sahası içerisinde rakiplerinden sıyrıldıktan sonra gönderdiği pasta topla buluşan Olcan'ın ceza yayının içinden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-1
KÜNYE
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Serkan Çınar xx, İsmail Şencan xx, Erdem Bayık xx
Akhisar Belediyespor: Lukac xx, Lopes xx, Caner xx, Mustafa xxx, Ömer xx, Custodio xx, Özer xx (Aykut dk. 71 xx), Soner xx, Olcan xxx, Cikalleshi xxx (Onur Ayık dk. 82 xx), Vaz Te xxx (Muğdat dk. 61 xx)
Yedekler: Fatih, Orhan, Bokila, Kadir
Teknik Direktör: Okan Buruk
Bursaspor: Harun x, Erdem x, İsmail x, Şamil x, Behich x, Merter x, Jorquera x, John x (Deniz dk. 36 x), Batalla xx, Sercan x (Stancu dk. 46 xx), Kubilay x (Onur Atasayar dk. 83 ?)
Yedekler: Mert, Bilal, Faty, Sivok
Teknik Direktör: Mutlu Topçu
Goller: Batalla (dk. 13) (Bursaspor), Olcan (dk. 14 ve 77), Mustafa (dk. 21), Cikalleshi (dk. 24), Vaz Te (dk. 28) (Akhisar Belediyspor)
Sarı kartlar: Jorquera (Bursaspor), Özer, Cikalleshi (Akhisar Belediyespor)
(Önder Aydın - Barış Gezici - Mesut Alan / İHA)